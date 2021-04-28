Крутой подарил внебрачному сыну трехэтажный особняк, внедорожник и двухкомнатную квартиру

Яков буквально купается в роскоши и ничего не хочет знать о человеке, который его вырастил.

Композитор Игорь Крутой подарил своему внебрачному сыну Якову трехэтажный особняк, который когда-то принадлежал артисту Льву Лещенко, дорогой внедорожник БМВ, а также двухкомнатную квартиру на Ленинградском шоссе. Об этом рассказал Сергей Мирошников, который до последнего времени считал, что это он законный отец Якова.

Как отметил Мирошников, после смерти бывшей жены наследник огорошил его признанием. Якобы он вовсе не его сын, а Игоря Крутого. Причем об этом молодому человеку незадолго до своей смерти сообщила его мать, у которой много лет назад приключилась связь с композитором. Со звездой ее свела певица Валентина Толкунова, которая опекала композитора и даже помогла ему получить первую квартиру в Москве.

«Я сначала не поверил. Просил сына пройти со мной тест ДНК. А он в ответ показал два теста, в которых черном по белому установлено его родство с Игорем Яковлевичем Крутым. Так что назвала его жена в честь отца композитора». Сергей Мирошников

Интересно, что Яков, который сменил имя и фамилию, перестал в последние годы общаться с Сергеем, который его растил до того момента, как расстался с женой. При этом Сергей подарил в свое время Якову квартиру. Теперь же он хочет получить ее обратно, раз сын вдруг решил «сменить родителя».

Сам Крутой пока данную ситуацию не комментировал, но именно Яков появился на его семейной фотографии в Instagram несколько лет назад. Тогда кадр опубликовала дочка композитора Виктория, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что от первой жены Елены у Крутого есть сын Николай. От второй супруги Ольги — дочь Александра. Также он удочерил Викторию — наследницу Ольги от предыдущих отношений.

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