Нежная, как невеста: Долина в трепетном платье с бахромой и белых колготках вышла на публику

Лариса Долина в свои 65 лет является востребованным преподавателем в Московском государственном институте культуры, а также популярной артисткой, собирающей полные залы. Недавно она провела грандиозный концерт в «Крокусе», на сцене которого сменила несколько нарядов: от нежно-бирюзового до фантазийного розового.

Кроме того, певица решилась на тотальный лук, напоминающий наряд невесты. Она облачилась в белоснежное платье с бахромой и открытыми плечами, примерив с ними белые колготки. В последнее время Долина часто появляется в нарядах выше колен, и этот имел ту же особенность.

Не удивительно, что народная артистка так смело демонстрирует свою фигуру, ведь на мини, да еще и светлое, может решиться не каждая женщина. По ее признанию, которое она сделала на шоу НТВ «Звезды сошлись», ей удалось скинуть 21 килограмм. Звезда уточнила, что диету ей назначил специалист и процесс похудения проходил под его наблюдением.

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