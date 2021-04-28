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Бледанс предстала на звездной вечеринке в платье с рукавами-крыльями и декольте до талии

Актриса призналась, что не сразу решилась примерить этот образ на публике.

Бледанс предстала на звездной вечеринке в платье с рукавами-крыльями и декольте до талии
Эвелина Бледанс. Фото: Global look press

«Боже, Афродита!» — воскликнул ведущий звездной вечеринки White Party, увидев Эвелину Бледанс в фееричном платье с декольте до линии талии. Тусовку в ежегодном формате собирает журнал «КиноРепортер», предлагая знаменитостям облачаться на встречу исключительно в белые одеяния.

В наряде Эвелины было удивительно все: начиная с глубокого выреза платья и его рукавами-крыльями и заканчивая прической, выполненной техникой постижа. Артистка призналась, что не сразу решилась на такой стайл, но ее стилист настоял на нем.

«И я поняла — если не я, то кто?» — написала брюнетка в личном блоге.

«Однозначно богиня!» — отреагировала на образ коллеги в Instagram Ирина Нельсон.

«Шикарная!» — написала в комментариях Елена Воробей.

А вам понравился образ Эвелины Бледанс?

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