«Самое страшное для медийного персонажа – забвение»: Лоза высказался после признаний Прокловой

Певец Юрий Лоза не прошел мимо скандала с участием актрисы Елены Прокловой. Напомним, что в программе «Секрет на миллион» на канале НТВ она заявила, что в 15 лет ее изнасиловал известный актер. При этом имя она предпочла не называть.

«Самое страшное для медийного персонажа — забвение. Некоторых людей поддерживают творения, которые они создали. Есть кино, которое будут смотреть, о нем будут говорить и вспоминать. Написал человек хорошую симфонию, книгу, песню, картину хорошую написал — сколько будут смотреть на эту картину, столько будут его вспоминать». Юрий Лоза

По словам Юрия Лозы, Елена Проклова на старости лет решила заняться обыкновенным самопиаром. Творцом и создателем ее назвать, по мнению музыканта, сложно, поэтому она поддерживает интерес к своей персоне любыми способами.

Также исполнитель привел в пример оперного певца Пласидо Доминго, которого также обвиняли в домогательствах. Как отметил Лоза, женщины делали от них зависящее, чтобы он в свое время посмотрел на их грудь, поэтому осуждать его просто бессмысленно, сообщает Пятый канал.

Ранее Проклова отмечала, что до сих пор боится мужчин после той «детской истории». Между тем звезду поддержали далеко не все звезды шоу-бизнеса. Многие считают, что подобные вещи можно рассказывать только у священника, но никак не на центральном канале телевидения.

Смотрите также: