Одно боди – шесть образов: Михалкова показала, с чем она любит сочетать комбидрес

Юлия Михалкова продемонстрировала в личном блоге, как она составляет различные комплекты с одним и тем же черным боди. На суд своих поклонников бывшая участница шоу «Уральские пельмени» представила шесть луков: с длинным жакетом и брюками, розовым и белым костюмами, кожаной мини-юбкой и жакетом, с джинсовой курткой.

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А мы предложили выбрать наиболее удачное сочетание стилисту-имиджмейкеру Юлии Люгай, которая также обозначила и наименее впечатляющий лук.

«Модное боди не только выглядит привлекательно, но еще и отличается удобством, что является несомненным преимуществом любой вещи. Уникальность боди в том, что сегодня эта вещь уместна и в повседневной жизни, и в вечерних образах. Юлия Михалкова демонстрирует нам варианты стилизации этого стильного и женственного элемента гардероба. Если вы не знаете, как интегрировать боди в свой гардероб, можете подсмотреть, как это делает она.

Если вам приглянулись некоторые варианты, и вы хотели бы их примерить на себя, то не забывайте об уместности. Помните, что подбирать сочетание и составлять весь облик необходимо к конкретному мероприятию, ведь где-то нужно выглядеть скромнее, а где-то можно позволить себе немного вольности.

Из предложенных вариантов мне больше всего понравилось сочетание облегающего боди с белым свободным костюмом. Оно ненавязчивое, при этом эффектное, чуть строгое и очень удобное. Кстати, благодаря широким брюкам визуально выделяются бедра и еще больше сужается талия. Излишнюю открытость боди в этом луке помог скрыть пиджак свободного кроя. А контрастные черные пуговицы на пиджаке поддержали черное боди, соединив весь образ в одну композицию.

Вариант лука с розовым костюмом, на мой взгляд, менее удачный. Столь короткая юбка в розовом цвете перебивает чувственное боди на Юлии. В этом аутфите излишне подчеркивается привлекательность пропорций Юлии Михалковой для повседневного образа», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Юлия Люгай — стилист-имиджмейкер. В фэшн-индустрии 1,5 года. Окончила школу творческих профессий Talentsy по курсу «стилист-имиджмейкер», прошла обучение в школе Карины Нигай «Я fashion-блогер», в Stylehunter School — курс Fashion styling Лины Дембиковой.

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