Модная поддержка: Шубская в серебристой косухе и актуальных джинсах клеш отметилась с сыном на хоккее

Старший наследник Овечкина занимается спортом и часто бывает на играх.

Анастасия Шубская отметилась на домашнем матче чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» против «Нью-Йорк Айлендерс». Как сообщает «Советский спорт», ее муж Александр Овечкин не вышел на лед вместе со своей командой «Вашингтон» из-за травмы.

Дочь актрисы Веры Глаголевой сопровождал ее старший сын Сергей, который буквально с пеленок, как и его отец, увлечен хоккеем. Мальчик гордо примерил капитанский наряд с названием команды отца.

Анастасия облачилась в серебристую куртку косуху, принтованную черную футболку и модные джинсы клеш из классического денима. Эти брюки сейчас в тренде, рассказывала Эвелина Хромченко. Полным дамам ведущая «Модного приговора» советовала выбирать компактные модели, а вот хрупкие девушки могут примерять брюки с заметным клешением внизу. Это визуально расширяет бедра и превращает фигуру в гитару.

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