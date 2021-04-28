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Шепелев признался, что после рождения младшего сына стал срываться на близких

Ведущий вынужден даже иногда извиняться перед родственниками.

Шепелев признался, что после рождения младшего сына стал срываться на близких
Дмитрий Шепелев. Фото: Global look press

Дмитрий Шепелев рассказал в личном блоге, что появление на свет второго малыша Тихона в отношениях с Екатериной Тулуповой стало отражаться на его поведении. Теперь мужчина вынужден вставать рано утром, около 6. И сразу решать ряд проблем: будить детей, готовить завтрак, падчерицу Ладу провожать до автобуса, сына Платона от Жанны Фриске отвозить в школу, отвечать на разные вопросы… Это выводит его из себя.

«Утро, скажем прямо, не мое время. И поэтому, если в описанном графике кто-то начинает взрывать мне мозг типа «не хочу вставать», «где мой галстук», «у меня в постели клопы», «дурацкая школа» (а если это происходит, то сразу все) — я напрягаюсь и могу взорваться», — признался ведущий.

Дмитрий Шепелев рассказал про свое утро.
Дмитрий Шепелев рассказал про свое утро. Фото: instagram.com/dmitryshepelev/

По словам Дмитрия, ему иногда приходится извиняться перед близкими за свое поведение, поэтому он просит родню не трогать его утром – ему нужно время, чтобы прийти в себя и настроиться на день.

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