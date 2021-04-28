Шепелев признался, что после рождения младшего сына стал срываться на близких

Дмитрий Шепелев рассказал в личном блоге, что появление на свет второго малыша Тихона в отношениях с Екатериной Тулуповой стало отражаться на его поведении. Теперь мужчина вынужден вставать рано утром, около 6. И сразу решать ряд проблем: будить детей, готовить завтрак, падчерицу Ладу провожать до автобуса, сына Платона от Жанны Фриске отвозить в школу, отвечать на разные вопросы… Это выводит его из себя.

«Утро, скажем прямо, не мое время. И поэтому, если в описанном графике кто-то начинает взрывать мне мозг типа «не хочу вставать», «где мой галстук», «у меня в постели клопы», «дурацкая школа» (а если это происходит, то сразу все) — я напрягаюсь и могу взорваться», — признался ведущий.

По словам Дмитрия, ему иногда приходится извиняться перед близкими за свое поведение, поэтому он просит родню не трогать его утром – ему нужно время, чтобы прийти в себя и настроиться на день.

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