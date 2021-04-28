Зонт под цвет авто: Куркова в песочном тренче и модных джинсах-трубах прогулялась под дождем

Равшана Куркова отметилась на прогулке по дождливой Москве. Она выбрала расслабленный стиль, но даже в нем выглядела изящно.

Актриса примерила классический тренч песочного цвета длины миди, белые кроссовки и голубые джинсы-трубы. Их стилист Александр Рогов на своем YouTube-шоу «Шоп-контент» называл в числе самых трендовых в сезоне. Важно, чтобы они имели достаточную ширину и длину, образовывая внизу складки. Актуальны модели на открытых пуговицах.

Образ для променада Курковой оказался настолько продуманным, что даже оттенок ее зонта совпадал с тоном авто рядом.

«Нежная и изящная», «Какая красавица», «Обожаем тебя», «Само очарование», — восхитились стилем артистки ее поклонники в Сети.

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