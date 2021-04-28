«Могу взять суррогатную мать, выбрать мужа»: Муцениеце решилась на заморозку яйцеклеток

Звезда не исключает, что захочет третьего малыша после 45 лет.

Агата Муцениеце на своем YouTube-шоу MamBook призналась, что решилась на заморозку яйцеклеток. «Просто на всякий случай», — пояснила она.

Девушка не исключает, что лет в 45 она захочет третьего ребенка, и поэтому должна быть уверенной, что у нее все получится. Со своими собеседницами – экспертом по экстракорпоральному оплодотворению и мамами – она пошутила, что ее будущий муж сейчас мог еще не родиться. Девушки даже сравнили этого фантазийного мужчину с Максимом Галкиным.

«Я могу пойти, взять суррогатную мать, выбрать мужа, она от него родит. План-банан!» — сказала Муцениеце.

Напомним, у актрисы уже есть двое наследников, Тимофей и Мия, которые появились на свет в браке с Павлом Прилучным. Пара официально разошлась летом 2020-го.

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