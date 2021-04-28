Акцент на талии: Асти в гофрированном платье-цветке с легким отблеском предстала на гала-ужине

Артисты коллектива Artik & Asti стали настоящими звездами гала-ужина «Премии Муз-ТВ 20/21. Начало света». Они получили сразу пять номинаций: «Лучшая группа», «Лучший альбом», «Лучшая песня», «Лучшее видео», «Лучшая коллаборация». Анна Дзюба (Асти) постаралась соответствовать звездному статусу и предстала на красной дорожке мероприятия почти в королевском образе.

Певица облачилась в гофрированное платье по фигуре из ткани с легким отблеском, который усиливался в свете софитов. Роскошный воротник облачения был приподнят и создавал эффект распустившегося бутона. Постройневшая звезда также выделила тонкую талию блестящим ремешком, подобрав к нему в пандан открытые мерцающие туфельки.

«Роскошная!», «Лучшая», Образ – просто огонь», — откликнулись на аутфит Асти ее поклонники в Instagram.

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