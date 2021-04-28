Подольская в фантазийном бикини с перекрещенными лямками устроила дефиле возле океана

Наталья Подольская вместе с мужем Владимиром Пресняковым и сыновьями Артемием и маленьким Ванечкой отправилась отдыхать на Мальдивы. Здесь звезда смогла продемонстрировать свою постройневшую после родов фигуру во всей красе. Напомним, младший наследник звезды появился на свет 22 октября 2020 года, однако девушка очень быстро пришла в форму.

Артистка запаслась внушительным арсеналом купальных нарядов, в числе которых оказались и мини-бикини, и закрытые костюмы. И в каждом из них она смотрится роскошно.

«Какие ноги! Шикардос!», «Как вы питаетесь, Наташа? Ну как после двоих детей остаетесь такой стройной?», «Наталья, вы королева пляжа!», «Какая красивая!» — восхищаются ей поклонники в Instagram.

В stories своего блога Подольская показала еще одну модель бикини. На сей раз она оказалась особенно фантазийной – разбеленно-бирюзового цвета с перекрестными лямками в области талии. Чтобы показать свою фигуру со всех сторон, шатенка устроила перед камерой настоящее дефиле возле океана. Однако все оказалось не столь безоблачно, как хотелось бы – на видео модно заметить, что Наталья немного обгорела на солнце.

«Что делать? Спинааа», — посетовала она.

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