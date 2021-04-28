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Модные звезды: Дубцова вслед за Барановской вышла на прогулку в пальто-халате

Эта одежда не только удобная, но и модная.

Модные звезды: Дубцова вслед за Барановской вышла на прогулку в пальто-халате
Ирина Дубцова. Фото: Global look press

Российские звезды по достоинству оценили новое модное течение – пальто-халаты. Эта верхняя одежда похожа на домашнюю и очень комфорта, но плотнее и носится поверх базового комплекта.

Юлия Барановская, к примеру, пополнила свой гардероб сразу двумя пальто-халатами: оттенка кэмел и ультрамариновым.

Ирина Дубцова тоже остановила свой выбор на яркой модели и приобрела розовое пальто-халат. Этот оттенок, по заверениям ведущей «Модного приговора» на Первом канале Эвелины Хромченко, является одним из самых трендовых в это сезоне. Также популярны кипенно-белый, зеленый, фуксии, ярко-оранжевый.

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Ирина ДубцоваМодный приговорпальто-халатЭвелина Хромченко