«Лучшая телепара»: Стриженовы выиграли номинацию премии Вest Style Awards

Екатерина и Александр работают на ТВ не один десяток лет.

Александр и Екатерина Стриженовы женаты более 30 лет. Примерно столько же лет они посвятили телевидению. Глава семьи известен, как актер и продюсер, а Екатерина — телеведущая. На церемонии награждения премии Вest Style Awards они получили номинацию «Лучшая телепара». Супруги отметили, что для них главное не мода, а стиль.

«Мы исходим из собственных предпочтений. У нас есть помощники по хозяйству. Вы представляете, чтобы Катя гладила мне 25 рубашек?» — сказал Стриженов. «Иногда глажу», — подхватила Екатерина.

При этом на сцене Стриженова появилась в монохромном платье цвета марсала с объемными рукавами.

Добавим, что номинацию «Прорыв года» получила певица Манижа. Лучшим композитором стал Брендон Стоун. В целом, на мероприятии побывали лучшие представители в своих сферах — актеры, музыканты, блогеры.

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