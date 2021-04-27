«Стравить нас не получится»: Зудина рассказала, как Табаков на самом деле относился к Прокловой

Как известно, Олег Табаков умер в 2018 году. Он длительное время возглавлял театр, а также славился тем, что был примерным папой. Последней женой актера стала Марина Зудина. Она родила от него сына Павла и дочку Марину. Об артистке говорили только хорошее в его окружении. Однако на днях Елена Проклова разоткровенничалась на телевидении. В интервью она поведала, что к ней в 15 лет приставал известный актер.

Поклонники решили, что речь шла о Табакове. Вскоре Зудина отреагировала на эти слова и заявила, что ей «стыдно за пожилую женщину». По всей видимости, даже после этого град вопросов в ее сторону не прекратился, так как она была ближе всех к Олегу Павловичу. В итоге Марина решила поставить точку в этом вопросе.

«Меня не могли подставить! Я не смотрела программу с Еленой Прокловой и не буду смотреть! Стали писать и оскорблять меня и моего мужа! Почему? Хотят скандала. Скандала не будет. Стравить нас не получится. Мои дети сильные и умные, мы переживем и это», — написала она.

При этом Зудина призналась, что всегда любила Проклову, восхищалась ее работами и хотела, чтобы эта актриса сыграла ее сестру в картине «Валентин и Валентина», но эта роль досталась Ларисе Удовиченко. По словам артистки, Табаков тоже прекрасно относился к Елене Игоревне.

«Олег Павлович всегда тепло и с нежностью отзывался о Елене, они играли вместе на сцене МХТ и он позвал ее на главную женскую роль в спектакле „Отец“, который шел в Табакерке. Я тогда уже родила сына и мы прекрасно общались, приходил ее муж», — отметила Зудина.

Она предположила, что все просто было додумано за актрису и поэтому ситуация так обернулась. Женщина уверена, что Проклова не могла очернить Табакова даже за большие деньги. Также Марина пояснила, что так резко отреагировала на все, так как ситуация затронула ее семью.

«Я желаю ей личного счастья, удачи и любви, которая лечит любые раны! Если не сдержалась и была резка, я извиняюсь.», — добавила она.

Комментарии к своему посту вдова актера решила отключить. Она решила не превращать все в настоящий в конфликт и избежать лишней шумихи.

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