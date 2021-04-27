«Не подошли условия сотрудничества»: Лорак вновь рассказала о взаимоотношениях с Меладзе

Недавно Ани Лорак дала откровенное интервью в студии у Бориса Корчевникова. После этого многие решили, что артистка обвинила в домогательствах Константина Меладзе. На премии Вest Style Awards, которая прошла в Москве, певица рассказала о взаимоотношениях с продюсером.

«Я сказала, что мне просто не подошли условия сотрудничества с Костей. А журналисты, как всегда, перекрутили, услышали то, чего нет. Мы с Костей давно дружим и замечательно общаемся», — отметила Лорак.

На церемонии Ани Лорак появилась в белоснежной блузе и черных брюках. Комментируя свой наряд, отметила, что ориентируется на мировые тенденции, но в то же время прислушивается к себе. Выбирает то, что ей идет, стремится подчеркнуть достоинства и убрать недостатки.

Также артистка отметила, что в мае выйдет ее новый клип, который был снят на Мальдивах.

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