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Вest Style Awards: Брендон Стоун стал «Композитором года»

Премию вручили лучшим в своих сферах.

Вest Style Awards: Брендон Стоун стал «Композитором года»
Брендон Стоун. Фото: instagram.com/brandonstonemusic

Премию Вest Style Awards вручили лучшим представителям в своих сферах. На церемонии собрались актеры театра и кино, звезды шоу-бизнеса, телевидения, спорта, популярные блогеры. Так, певица Манижа получила номинацию «Прорыв года» и щенка американского булли в придачу. А вот Брендону Стоуну подарили устройство для массажа и признали «Композитором года».

Брендон Стоун
Брендон Стоун. Фото: teleprogramma.pro

«Спасибо всем за признание. За свой творческий путь написал более 800 песен для разных артистов», — сказал Стоун.

К слову, Брендон – автор песен Тины Кароль, Ирины Дубцовой, Ани Лорак и многих других. Напомним, что музыкальный продюсер и композитор выступает под псевдонимом. Настоящее его имя – Бессарион Шпетишвили.

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