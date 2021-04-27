«Прорыв года»: Манижа получила премию и щенка американского булли

В Москве состоялась церемония вручения премии Вest Style Awards, на которой собрались лучшие из лучших: актеры театра и кино, звезды шоу-бизнеса, телевидения, спорта, популярные блогеры. Лучшей в номинации «Прорыв года» стала певица Манижа. Вместе со статуэткой ей подарили щенка американского булли. Девушка осталась в полном восторге от своего нового четвероногого друга.

«Благодарю свою команду и маму, которая является моим продюсером», — сказала Манижа.

Также артистка отметила, что на «Евровидение» едет «кайфовать». Журналисты не упустили возможности спросить, важна ли для нее победа.

«Важно оставаться людьми», — подчеркнула Манижа.

Добавим, что ведущим премии стал Радион Газманов.