Опять из-за Меган: принц Гарри может не приехать в Лондон этим летом

Королевский эксперт предположил, что герцог отложит поездку, чтобы побыть с женой, которая готовится к родам.

Принц Гарри приезжал в Лондон на похороны деда, принца Филиппа. На родине он пробыл неделю, не остался даже на день рождения Елизаветы II и вновь улетел в США. Следующий визит герцога Сассекского в Великобританию запланирован на июнь. 1 июля в Лондоне состоится открытие памятника принцессе Диане. В этот день ей исполнилось бы 60 лет. Но королевский эксперт Рассел Майерс предполагает, что Гарри может и не приехать на мероприятие. Причина – Меган Маркл в тот момент будет готовится к родам.

«Мы можем увидеть, как статую открывают Уильям и Кейт. Это было бы большим позором», — цитирует Express Майерса.

Напомним, что над памятником леди Ди Уильям и Гарри работали с 2017 года, привлекая известных специалистов в области скульптуры.

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