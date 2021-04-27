Цвета неба: Анна Нетребко вышла на прогулку в голубой куртке-косухе и джинсах

Стилист Алсу Арна оценила образ оперной дивы и нашла его не совсем соответствующим ситуации.

Анна Нетребко вернулась в Вену из Москвы, где провела гастроли в период весенних каникул. Оперная дива давно проживает в Австрии, и последний год стал для нее настоящим испытанием, равно как и для большинства жителей на планете. Один локдаун за другим, вызванные пандемией коронавируса, лишили диву возможности регулярно выходить на сцену.

Но Нетребко не унывает и находит для себя отдушину в виде кулинарии, разбора гардероба, прогулок по весенним улицам. На этот раз звездная модница выгуляла куртку-косуху и джинсы голубого цвета с летящей туникой.

Стилист Алсу Арна специально для портала Teleprogramma.pro оценила аутфит певицы и дала свои рекомендации о том, как его улучшить. Поскольку он не совсем правильно составлен.

«Образ Анны Нетребко будто собран в ситуации «потерялся чемодан при перелете», и я вижу здесь четыре разных комплекта, из которых составлен аутфит. Сумка не подходит к этому образу, потому что это больше про романтику, про элегантность, которая в этом комплекте больше ничем не поддержана. Да, можно сочетать куртку-косуху с джинсами, это современная классика, которую мы наблюдаем уже много лет. Кроссовки смотрятся по-настоящему громоздкими», — признала эксперт.

Стилист заметила, что такую пару обуви может «выдержать» только косуха. Но тогда здесь более уместно будет смотреться лаконичное, более плотное однотонное платье.

«Выбивающийся из образа «изюм» — это туника, больше напоминающая пляжное платье из круизной какой-то коллекции. Возможно, звезда хотела добиться многослойности и асимметрии для коррекции фигуры, но это не удалось. Потому что и фактура, и ситуация, и погода не располагают к ношению такой туники, напоминающей больше парео», — заключила стилист.

Справка Teleprogramma.pro:

Алсу Арна — имидж-стилист, эксперт modest fashion. Училась в МГУ на факультете «теория моды», а также в бизнес-школе для дизайнеров Fashion Factory School и прошла множество аналогичных курсов. С 2005 по 2008 год работала в Италии, затем продолжила в Москве.

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