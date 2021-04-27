Три поколения вместе: Валерия в блузке с пышными рукавами отметила 83-летие мамы с семьей

Валерия гордится не только своим творчеством, но и семьей. Она вырастила троих наследников: дочку Анну и сыновей Артемия и Арсения. Они уже стали взрослыми, поэтому живут самостоятельно. Старший сын женился заграницей, а младший в прошлом году сыграл свадьбу в Москве со своей избранницей Лианой. У пары уже подрастает дочка Селин, которой три месяца. А вот Анна пока посвятила себя творчеству, так как пошла по стопам мамы и выступает на сцене.

27 апреля в звездной семье настал праздник. День рождения отметила мама Валерии Галина Перфилова. Сначала певица поздравила ее в соцсети.

«С каким же мужеством она переносит свое заточение, так редко контактирует в этом году с внешним миром, поэтому мы решились все — таки отпраздновать эту дату семейным обедом, конечно, соблюдая все меры предосторожности», — рассказала звезда. «Вы лучшая теща на свете и у вас замечательная дочка, которую я обожаю уже 18 лет. Спасибо вам за ваше отношение ко мне и за вашу любовь», — присоединился Иосиф Пригожин.

Они собрались дома за большим столом. Приехали поздравить бабушку и ее внуки. Арсений Шульгин с женой и маленькой дочкой добрался до места проведения застолья. Они пока прячут лицо ребенка, но Лиана запечатлела малышку в переноске.

«Сегодня моей бабушке исполняется 83 года. давайте ее все вместе поздравим, потому что у моей прогрессивной бабушки в 83 года есть Инстаграм», — заявил Арсений.

За столом сидела и Анна. Она облачилась в молодежный наряд с косухой. Так за одним столом оказалось три поколения семьи. Если бы Селин тоже была в зале, то она была бы представительницей четвертого поколения. Валерия для особенного дня предпочла надеть яркий образ с синей блузкой с пышными рукавами. Она сидела рядом с именинницей, которая накрасилась по такому случаю.

«Я думала, что 76 исполняется», — отметила одна из гостей праздника. «А я думал — 38!» — заверил Пригожин.

Праздничный обед оказался очень душевным. Галина Николаевна получила много комплиментов. Ко всему прочему, она стала прабабушкой в этом году. Родные отметили, что женщина прекрасно выглядит для своего возраста.

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