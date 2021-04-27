Дань кумиру: в Нью-Йорке 18 декабря сделали Днем рэпера DMX

Америка чтит своих звезд. В минувшие выходные в Нью-Йорке прошла масштабная панихида по рэперу DMX (настоящее имя Эрл Симмонс), который умер 9 апреля в возрасте 50 лет. И на этом траурном мероприятии было объявлено, что власти штата ввели в календарь День Эрла DMX Симмонса, закрепленный за датой рождения артиста — 18 декабря. Данный факт зафиксирован на видео и растиражирован в СМИ.

NYS Senate has declared DMX's birthday, December 18th, "Earl DMX Simmons Day" 🙏 pic.twitter.com/xxpDv8Iktl — HipHopDX (@HipHopDX) April 25, 2021

Как пишет западная пресса, когда один из сенаторов штата подал это предложение, он зачитал перед коллегами отрывки из текстов песен покойного рэпера. Даже чиновники и законотворцы почитают этого артиста, как одного из величайших феноменов культуры хип-хопа. Некоторые из них выросли на его песнях.

Конечно же, новая дата в календаре будет не праздником, а днем скорби. Но сам факт такого события впечатляет, хотя умер DMX при достаточно неоднозначных обстоятельствах. По официальной версии, в начале апреля у звезды случился сердечный приступ после передозировки наркотиков. Его доставили в больницу в вегетативном состоянии, и врачи уже не смогли поставить мужчину на ноги — через несколько дней он умер после отказа ряда органов и остановки сердца.

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