«Любовь живет три года»: Польна объяснила, почему рассталась с Клявером и Пильгуном

Певица родила дочерей от этих мужчин, но не смогла с ними создать семью.

Певица Ева Польна в разговоре с Вячеславом Манучаровым в рамках его шоу «Эмпатия Манучи» ответила на вопрос, почему рассталась с отцами своих дочерей музыкантом Денисом Клявером и бизнесменом Сергеем Пильгуном.

«У меня не судьба существовать с одним человеком долгие годы. Нет такого. У меня как у Бегбедера в его произведении — «Любовь живет три года». Получается так. Но если говорить о мужчинах, которые стали отцами моих дочек, то у нас с ними прекрасные были когда-то отношения. Но там было все три года. Так и должно быть». Ева Польна

Как отметила звездная исполнительница, нечего натягивать сову на глобус. «Мы разные с ними люди. Лучше любить друг друга на расстоянии», — заявила она.

Напомним, что от Дениса Клявера в 2005 году Ева Польна родила дочь Эвелин, а от Сергея Пильгуна спустя два года Амалию.

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