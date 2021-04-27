«Это дело интимное»: Ева Польна высказалась о своей ориентации

Певица Ева Польна в беседе с Вячеславом Манучаровым в рамках его шоу «Эмпатия Манучи» высказалась относительно своей ориентации.

Ведущий привел ее цитату из прошлых интервью. «Я не делаю половых различий для человека, который мне сейчас близок. Это может быть и мужчина, и женщина. Просто это должен быть человек, без которого я не могу».

«Ты считаешь сегодня так же?» — спросил Манучаров.

«О сексуальных приоритетах мы принципиально не разговариваем. Когда-то я написала песню «Беги от меня», в которой обращаюсь к девушке. Сейчас этот момент педализируется. Я вообще не делаю разницу между полами. Да просто жизнь имелась в виду в той песне. Я не люблю понятия сексизм, когда делят на мужское и женское. Мы категорически живем в мужском мире. Я остро и принципиально к этому отношусь. Не люблю и феминизм. Меня не интересуют вопросы пола в плане сексуальности. Мне это неинтересно. Я не хочу знать, кто, как и с кем живет. Это дело интимное».

Ева Польна

Как добавила Польна, каждая женщина сталкивается в этой жизни с сексизмом. «В этой сфере не можешь сделать, в другой. Здесь ты второй сорт. Здесь ты секс-объект. Вокруг меня мужской мир и категорический. Я не могут пробиться в какие-то моменты, потому что нет прецедента. Женщины плохо отстаивают свои права. Женщина никому ничего не должна. А везде говорят, что она должна быть губастой», — заметила певица.

Ева Польна — бывшая солистка группы «Гости из будущего». Она уже не раз в беседах с журналистами признавалась в своей бисексуальности.

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