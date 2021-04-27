«Я с тобой, но рот на замке – порвут»: Гузеева вмешалась в скандал с Прокловой и ее откровениями

Актриса намекнула, что ей тоже есть, о чем поведать публике, но она не будет этого делать.

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева в Instagram вмешалась в скандал с откровениями своей коллеги Елены Прокловой. Ранее та заявила, что в 15-летнем возрасте подверглась домогательствам известного актера и режиссера. Она долгие годы скрывала правду от широкой общественности и решила рассказать об этом только сейчас.

Известная предприниматель и автор книг Ника Белоцерковская оставила в соцсетях пост о том, что данную проблему ни в коем случае нельзя замалчивать. Иначе в перспективе подобные случаи будут регулярно повторяться.

«Если давать сдачи, придавать огласке имена насильников, невзирая на их социальный статус и обласканность публикой, говорить открыто, что принуждающее поведение мужчины недопустимо и презираемо обществом, и будет неизбежно наказано — это поможет значительно сократить количество преступлений, защитит будущих жертв от травмирующих ситуаций и их последствий». Ника Белоцерковская

В комментариях Лариса Гузеева написала: «Я с тобой, но рот на замке – порвут».

Напомним, что история Елены Прокловой получило широкое обсуждение в СМИ. Интересно, что многие коллеги не поддержали актрису. Они считают, что подобные вещи нужно говорить либо у врача, либо у священника.

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