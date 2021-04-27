Собчак отметилась на прогулке в силуэтном платье с граффити и пальто-халате

Ксения Бородина прогулялась в черном луке с белыми элементами. Она подчеркнула изящную фигуру силуэтным платьем с рисунком в виде граффити. Поверх звезда накинула пальто-халат без пуговиц и застежек.

Обувь журналистка выбрала под базовый наряд, а стеганую сумочку с ремнем-цепью взяла в пандан к принту платья. Несмотря на обилие актуальных вещей вроде пальто и сумки, ее лук стилист Таня Тильча предложила немного изменить.

«Ксения выбрала довольно скромный монохромный образ. Но одна деталь не вписалась в него и портит его. Это ботильоны. С бежевыми колготками они очень сильно «режут» ногу. Сюда лучше было бы надеть черные колготки, плотные либо обычные. Или заменить ботильоны на сапоги, которые уходили бы под подол платья. Они могли бы быть белыми под цвет сумочки или какими-то яркими — розовыми или желтыми. Хорошо бы также смотрелись темно-коричневые», — прокомментировала фэшн-эксперт специально для Teleprogramma.pro.

Справка Teleprogramma.pro

Таня Тильча — стилист, модный эксперт фэшн-изданий, IT-предприниматель. Опыт работы в индустрии красоты более пяти лет. За это время Таня сделала обзоры более 350 брендов и помогла сотням девушек стать красивее.

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