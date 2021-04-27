Зара выгодно подала фигуру элегантным платьем, о модели которого лестно высказывался Васильев

Певица Зара предстала на красной дорожке церемонии награждения Cosmopolitan Man Awards в элегантном платье лимонного цвета. Наряд оказался однотонным, однако правильные акценты делали его притягательным для глаз.

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О том, что наряды, пошитые на запах, обладают этим эффектом, высказывался ранее Александр Васильев на шоу «Модный приговор» Первого канала.

«Платье с запахом дает особенный соблазнительный шарм», — говорил он.

Историк моды замечал, что смотреть на женщин в таких утонченных моделях — одно удовольствие, ведь они максимально подчеркивают женственность и делают талию особенно тонкой и изящной. По словам ведущего, это платье изобрел в 50-е годы Кристиан Диор, теперь оно стало вновь трендовым.

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