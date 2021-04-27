Посмеялся над коллегой: Ургант предложил снять фильм «Земля Корчевников» о «молодом телеведущем»

Юморист Иван Ургант в эфире своего шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале подшутил над коллегой, ведущим программы «Судьба человека» Борисом Корчевниковым. В какой-то момент шоумен начал говорить о фильме, который получил в этом году премию «Оскар», — «Земля кочевников».

«Думаю, можно снять великую вещь, которая объединит всех нас — фильм «Земля Корчевников». Фильм о молодом телеведущем, который ежедневно на своем садовом участке тепло и по душам разговаривает с каждым огурцом. А потом приходит осень и огурцы солят».

Иван Ургант

Отметим, что Иван Ургант регулярно посмеивается над звездами шоу-бизнеса и актерами в своей программе. Обид на него никто не держит. Все понимают, что он делает это не со зла, а смеха ради.

Добавим, что программа «Судьба человека, выходящая на канале «Россия 1», пользуется огромной популярностью у зрителей. У нее очень хорошие рейтинги на телевидении. В студию приходят гости, которые изливают душу, рассказывая о событиях прошлых лет.

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