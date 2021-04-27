Красивые и счастливые: Ляйсан Утяшева в пышном платье Dior поддержала Павла Волю на премии

Экс-гимнастка появилась на Cosmopolitan Man Awards. Они вместе насладились банкетом, а также юморист получил одну из наград.

Ляйсан Утяшева добилась многого в спорте. Однако теперь она строит карьеру на телевидении. Недавно завершился седьмой сезон шоу «Танцы», который она вела. Девушка теперь открыта для новых проектов. Однако она успевает заниматься спортом, растить двоих детей и регулярно посещать светские рауты. Телеведущая признавалась, что порой ей приходится переодеваться в отелях, чтобы все успеть. Но она на первое место всегда ставит семью.

26 апреля в Москве состоялась премия Cosmopolitan Man Awards. Ведущей мероприятия была Агата Муцениеце, а вторую часть вела уже Ольга Бузова. В зале собралось множество звезд: Филипп Киркоров, Даня Милохин, Сергей Лазарев, Ани Лорак, а также другие известные персоны. Павел Воля был представлен в одной из номинаций, поэтому тоже появился на церемонии. Его поддержала супруга, которая была в пышном черном платье в пол Dior. Тренч цвета хаки она сняла, оказавшись в зале.

Павел был в смокинге и белой рубашке. Он с радостью позировал за руку с женой. Позже пара разместилась за столиком. Им удалось пообщаться с Киркоровым и Милохиным. А позже артист получил награду за свой юмор.

«Рада, что впервые за 20 лет Пашу наградили за юмор!» — призналась Утяшева.

Многие восхитились гармоничной парой. Они получили множество комплиментов. «Любимые», — отметила Агата. «Ну какие красивые», «Какая же вы элегантная пара. Очень красивая и настоящая», «Ляйсан, красивая, очень идет вам такая прическа», «Очаровательная пара. Паше очень повезло с Ляйсан!», «Кайф, какие крутые слова и какие вы шикарные», «Какие вы замечательные! Счастья вам бесконечного», — прокомментировали пост подписчики.

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