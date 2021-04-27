Перед началом шоу: Гузеева подчеркнула подтянутую фигуру молодежными джинсами

Лариса Гузеева поделилась со своими поклонниками кадром, сделанным перед началом шоу «Давай поженимся!» на Первом канале. На фото запечатлен момент, когда ведущую готовят к выходу перед камерами: прикрепляют петличку, поправляют прическу. Кроме того, судя по листу бумаги рядом, звезда еще и повторяла сценарий.

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На этот раз артистка отказалась от привычного образа для этой программы — достопочтенной дамы в нарядах, «соответствующих возрасту». Однако фэшн-эксперты уже давно говорят о том, что понятие возраста в стиле уже размыто. Аутфиты должны идти от внутренней природы человека. В частности, такое мнение высказывала Эвелина Хромченко в программе «Модный приговор» на Первом канале.

Кроме того, она же предлагала дамам обратить внимание на полуприлегающие наряды и оверсайз. Они, по ее словам, визуально стройнят фигуру. Похоже, что именно так и произошло, ведь довольно свободные молодежные джинсы, в которые облачилась Лариса, показывали ее ноги весьма стройными. К брюкам из черного денима она подобрала куртку из «варенки».

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