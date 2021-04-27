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«Многих дизайнеров прельщает эстетика прошлых лет»: Татьяна Михалкова высказалась о моде

По ее словам, сейчас большой популярностью пользуется авангард.

«Многих дизайнеров прельщает эстетика прошлых лет»: Татьяна Михалкова высказалась о моде
Татьяна Михалкова. Фото: Globallookpress.com

Жена режиссера Никиты Михалкова Татьяна в музее «Собрание», где она познакомила всех гостей мероприятия с молодыми российскими дизайнерами, высказалась о моде и ее нынешних течениях.

Никита Михалков с женой
Никита Михалков с женой. Фото: Globallookpress.com

«Что касается модных трендов, то да, безусловно, многих дизайнеров прельщает эстетика прошлых лет. Но я бы не сказала, что это только 90-е с их красными пиджаками. Прежде всего сейчас в моде авангард — течение, которое выросло в России».

Татьяна Михалкова

Как отметила Татьяна Михалкова, сегодня в моде все то, что пестро и геометрично. Также она напомнила, что авангард – это течение, которое объединило не только моду, но и архитектуру, живопись. По словам жены Никиты Михалкова, сегодня сложно понять, какие годы царят на подиумах. Она считает, что заправляют собирательные образы. Дизайнеры черпают вдохновение отовсюду из разных эпох, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что Татьяна Михалкова является президентом благотворительного фонда «Русский силуэт». В этом году дефиле молодых дизайнеров прошло в рамках Московского международного кинофестиваля.

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