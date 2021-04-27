«Многих дизайнеров прельщает эстетика прошлых лет»: Татьяна Михалкова высказалась о моде

Жена режиссера Никиты Михалкова Татьяна в музее «Собрание», где она познакомила всех гостей мероприятия с молодыми российскими дизайнерами, высказалась о моде и ее нынешних течениях.

«Что касается модных трендов, то да, безусловно, многих дизайнеров прельщает эстетика прошлых лет. Но я бы не сказала, что это только 90-е с их красными пиджаками. Прежде всего сейчас в моде авангард — течение, которое выросло в России». Татьяна Михалкова

Как отметила Татьяна Михалкова, сегодня в моде все то, что пестро и геометрично. Также она напомнила, что авангард – это течение, которое объединило не только моду, но и архитектуру, живопись. По словам жены Никиты Михалкова, сегодня сложно понять, какие годы царят на подиумах. Она считает, что заправляют собирательные образы. Дизайнеры черпают вдохновение отовсюду из разных эпох, сообщает «Комсомольская правда».

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Напомним, что Татьяна Михалкова является президентом благотворительного фонда «Русский силуэт». В этом году дефиле молодых дизайнеров прошло в рамках Московского международного кинофестиваля.

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