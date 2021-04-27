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Словно девочка: Лариса Долина в бирюзовом платье с эффектом прозрачности показала публике стройные ноги

Народная артистка в последнее время заметно похудела.

Словно девочка: Лариса Долина в бирюзовом платье с эффектом прозрачности показала публике стройные ноги
Лариса Долина. Фото: Владимир Веленгурин/ КП.

Лариса Долина рассказала на шоу НТВ «Звезды сошлись», что за полгода смогла похудеть на 21 килограмм. Результата ей удалось достичь под присмотром специалистов-диетологов. Сейчас, в свои 65 лет, она выглядит стройной, подтянутой, словно вместе с весом отмотала и несколько лет назад.

Не случайно в ее гардеробе все чаще появляются вещи длины мини облегающих силуэтов. Недавно певица пришла в коротком платье по фигуре песочного цвета на репетицию с рэпером Андреем Давинчи.

Затем на концерте в «Крокусе» вышла к публике в бирюзовом наряде. Оно тоже лежало плотно по телу, подчеркивая талию и демонстрируя изящные ноги Ларисы. А эффект прозрачности в некоторых местах облачения добавлял образу пикантности.

Заметим, что платье было украшено одним из самых трендовых элементов сезона — бахромой. Модельеры по всему миру украшают ей одежду уже не первый год и, похоже, отказываться в ближайшее время от нее не собираются.

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