Эффект «ноги от ушей»: Анна Заворотнюк прогулялась по Москве в брюках самого актуального фасона

Дочь Анастасии Заворотнюк, Анна, унаследовала от мамы не только привлекательную внешность, но и любовь к моде. Девушка любит демонстрировать в личном блоге образы, которые составляет из трендовых вещей.

На сей раз она показала фолловерам аутфит для прогулок, который заслужил похвалы профессионального имидж-стилиста Дианы Руссо. Фэшн-эксперт специально для Teleprogramma.pro дала развернутый комментарий, объяснив преимущества комплекта.

«Мне очень нравятся образы и стиль Анны. Она прекрасно чувствует тренды и умело использует их в повседневной жизни. Данный образ — прямое доказательство того, что можно выглядеть стильно и при этом вам будет комфортно и удобно. В качестве главного акцентного элемента Анна выбрала кожаные брюки самого актуального в этом сезоне фасона: на завышенной талии и слегка расширяющиеся книзу. Такой фасон брюк и джинсов подойдет абсолютно любой фигуре и создаст эффект «ног от ушей». Дополняет образ также актуальный в этом сезоне утепленный жилет. Обратите внимание, как цвет отделки на кроссовках поддерживает цвет жилета, объединяя тем самым образ воедино. В итоге получился отличный и комфортный лук для московской весны», — рассказала Диана.

Справка Teleprogramma.pro

Диана Руссо — имидж-стилист. Окончила итальянскую школу имиджа и стиля. Опыт работы в сфере моды и стиля — 5 лет.

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