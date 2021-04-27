«Фигура вау!»: Подольская предстала в купальнике, который лучше бикини показывает прелести

Певица вместе с семьей сейчас отдыхает на Мальдивах.

Мальдивы в этом сезоне стали настоящим прибежищем российских звезд. На днях попрощалась с райскими островами Клава Кока, которая показала свое постройневшее тело в мини-бикини без пуш-ап. Похвастались своими плавучими завтраками на курорте Яна Рудковская и Елена Летучая.

Наталья Подольская тоже не стала отставать от тренда и прилетела в теплые страны с мужем Владимиром Пресняковым, а также сыновьями Артемием и Ваней. С собой певица взяла целый арсенал пляжных нарядов и купальников, меняя их практически каждый день. В их числе оказались и открытые, и вполне скромные закрытые модели.

Однако один из последних впечатлял особенно. Во-первых, благодаря своему лазурному цвету, который на фоне океана выглядел еще более эффектным. Во-вторых, из-за особенного кроя и материала, которые подчеркивали и выделяли все секси-изгибы стройной артистки.

«Фигура вау!», «Фигура — огонь!», «Красавица!», «Фигурка супер!», «Наташа, ты шикарная!», «Супердевочка», — похвалили Подольскую ее фолловеры в Instagram.

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