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«Наш гараж готов на лето»: Гузель Пугачева показала подросшую дочь от племянника Примадонны

Маленькая Алла, надо признать, растет не по дням, а по часам.

«Наш гараж готов на лето»: Гузель Пугачева показала подросшую дочь от племянника Примадонны
Гузель Пугачева. Фото: instagram.com/guzel.pugacheva/

Родственница певицы Аллы Пугачевой Гузель в сторис Instagram опубликовала фотографию, на которой запечатлена ее дочь Алла. Девочка сидит на детском велосипеде. При этом Гузель закрыла лицо ребенка смайликом. Надо отметить, что девочка растет буквально не по дням, а по часам.

Алла Пугачева
Алла Пугачева. Фото: instagram.com/guzel.pugacheva/

«Наш гараж готов на лето», — кратко прокомментировала фотографию девушка.

Напомним, что Гузель Пугачева, которая по образования бухгалтер, замужем за Владом Пугачевым. Это племянник Примадонны отечественной эстрады. В свое время у молодой человек проходил реабилитацию, он лечился от зависимости. Алле Борисовне даже пришлось забрать у него сына, который сейчас живет в доме водителя Примадонны.

Надо сказать, что в последние годы Влад Пугачев, которому тетя помогла с жильем, ведет правильный образ жизни. После прошедшей реабилитации он встал на путь исправления, устроился на работу и стал примерным семьянином.

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