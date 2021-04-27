Выход в свет: Юлия Проскурякова в чернильном платье из бархата умело подчеркнула талию баской

Игорь Николаев поделился в личном блоге снимком со светской встречи. Народный артист запечатлелся со Стасом Михайловым, его женой Инной и своей супругой Юлией Проскуряковой. Она вышла на публику в бархатном платье с баской, о которой ранее высказывалась Эвелина Хромченко.

По словам ведущей «Модного приговора», эта «юбочка» от талии до середины бедра практически всегда выгодно подает женскую фигуру, делая ее силуэтной и похожей на заветные «песочные часы». Кроме того, наряды с баской сейчас очень актуальны. Впрочем, чернильный цвет платья, а также бархат, из которого сшито платье, в настоящий момент тоже в трендах.

Как говорила Хромченко, современные дамы после самоизоляции соскучились по светским мероприятиям и шику, поэтому дизайнеры одежды постарались компенсировать этот момент в своих моделях. Отметим, что в бархате, парче и шелке теперь принято появляться не только на торжественных событиях, но и ходить так в обыденной жизни.

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