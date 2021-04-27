Мама Аршавина против родительницы Казьминой: экс-сватьи устроили скандал на «Прямом эфире»

Мама футболиста Андрея Аршавина, Татьяна, вступила в жаркий спор на шоу «Прямой эфир» на канале «Россия 1» с родительницей журналистки Алисы Казьминой, Натальей Сарычевой, которая заявила, что ее бывшая сватья совсем забыла о внучке Есении.

«Ты никогда не думала о том, что Алиса очень тяжело болеет, я тоже уже в возрасте. Сейчас, к примеру, сдам, буду плохо себя чувствовать. А как же ребенок? Случись что, Есеня попадет в приют». Наталия Сарычева

Интересно, что у Татьяны Ивановны на это нашелся достойный ответ. Она заявила, что готова в любой момент забрать внучку Есению к себе. Как отметила мать Аршавина, Казьмина должна вернуть ее сыну миллион долларов, которые наглым образом украла во время жизни с ее наследником. Также женщина ответила, что сама несколько месяцев провела в больнице, когда началась жуткая травля футболиста в СМИ.

Напомним, что Алиса Казьмина и Андрей Аршавин расстались, как уверяет журналистка, из-за постоянных измен игрока. При этом сейчас девушка живет с детьми в доме спортсмена и съезжать оттуда не намерена.

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