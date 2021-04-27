«Она не видела ни одной нашей премьеры»: Бояков рассказал об отношениях с Дорониной

Художественный руководитель МХАТа имени Горького Эдуард Бояков заявил, что находится на постоянной связи с почетным президентом театра Татьяной Дорониной. Он сообщает ей о премьерах. Правда, сама она уже давно в театре не появляется, ссылаясь на проблемы со здоровьем.

«Она не видела ни одной нашей премьеры. Мы готовы встретить с ней в любой момент. Но говорить о том, что Татьяну Доронину вернули на прежнюю должность, мягко говоря, преждевременно. Татьяна Васильевна как была президентом театра, так им и остается, ни на какую другую должность ее не назначили». Эдуард Бояков

Как отметил Бояков, он не расстроен изменениями в уставе МХАТа, согласно которым руководить театром будет президент и директор, а худрук заниматься только творческими вопросами. В министерстве культуры по-прежнему рассчитывают на Боякова как на худрука, сообщает «Комсомольская правда».

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