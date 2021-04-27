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У фортепиано: похудевшая Ирина Пегова блеснула стройными ногами в лавандовых шортах

Звезда остановила свой выбор на трикотажной ткани.

У фортепиано: похудевшая Ирина Пегова блеснула стройными ногами в лавандовых шортах
Ирина Пегова. Фото: Global look press.

Ирина Пегова после участия в шоу «Ледниковый период» заметно похудела, о чем сообщала своим поклонникам. Впрочем, это видно невооруженным глазом, ведь похорошевшая звезда теперь часто подчеркивает красоту своих стройных ног.

Теперь она нередко появляется на публике в облегающих брюках. К примеру, в Санкт-Петербурге актриса засветилась в джинсах скинни. В Северную столицу знаменитость приезжала вместе с дочкой Татьяной.

Ну а теперь Ирина решилась и на более смелые образы. В личном блоге она обнародовала видео, на котором музицирует на фортепиано и поет народную песню в трикотажных шортах и пуловере лавандового оттенка.

Отметим, что трикотажные вещи в этом сезоне пользуются большой популярностью. Стилист Александр Рогов замечал, что особенно модны модели крупной вязки, даже примитивные, которые напоминают творчество бабушек.

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