Станет ведущей собственного шоу: Ольга Бузова получила новую работу на ТНТ

Певица и телеведущая будет вести развлекательную программу на популярном канале.

Телеведущая и певица Ольга Бузова в недалеком будущем будет вести собственное шоу на канале ТНТ. Рабочее название новой программы с ее участием — «Селебрити». Об этом сообщает источник, который не стал называть своего имени.

Известно, что в новой программе в гости к Ольге Бузовой будут приходить звезды российского шоу-бизнеса, кино, спорта. В студии они будут участвовать в различных играх. При этом расскажут много интересных фактов о своей личной жизни.

Интересно, что давнюю подругу Ольги Бузовой и теперь уже бывшую коллегу по проекту «Дом-2» Ксению Бородину в новую программу не пригласили. При этом она продолжит вести на канале «Перезагрузку», сообщает «СтарХит».

Напомним, что Ольга Бузова отказалась вести шоу «Дом-2» на канале «Ю». Она призналась, что ее история с телестройкой на этом завершена. При этом Ксения Бородина сохранила свое место в проекте.

Смотрите также: