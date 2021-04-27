Полина Гагарина в фантазийных сапогах и мерцающем золотистом платье вышла к поклонникам

В этом сезоне дорогие и мерцающие ткани в трендах. Эвелина Хромченко на шоу «Модный приговор» Первого канала рассказала, что после самоизоляции и карантина из-за пандемии многие женщины соскучились по шику и выходу в свет. И это желание модниц модельеры воплотили в своих коллекциях.

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Особенно актуальны золотистые, серебристые наряды, одеяния из шелка, парчи, бархата, жаккарда, гобелена.

Полина Гагарина поддержала этот тренд и вышла к своим зрителям в мерцающем наряде из золотистой ткани. Она примерила платье мини Х-образного силуэта с бахромой на плечах, а также фантазийные сапоги в виде чулок на подвязках.

Ранее тренд на мерцающие ткани поддержала Лариса Долина, которая выбрала розовый комплект с легким кардиганом и юбкой-рыбкой.

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