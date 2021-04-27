«Это был самообман»: Епифанцев объяснил, почему расстался с первой женой — однокурсницей Баскова

Актер Владимир Епифанцев в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал о своей первой жене — актрисе и певице Юлии Стебуновой.

«Это был самообман. Любовь — импульс. Я потом просто не знал, что делать с этим состоянием. В Юлю я действительно влюбился. Мы в ГИТИСе познакомились. Красивая, добрая, нежная. Она была студенткой музыкального факультета. Училась на одном курсе с Басковым. Она не вылетала из моей головы, этот образ. Я ждал с ней встречи. Ей было 19, а мне 24. Юля пострадала в аварии и не могла родить. Я подумал, а почему я не могу влюбиться в покалеченную».

По словам актера, у него в те годы было много комплексов, фобий.

«Я хотел реализовать себя как альфа-самец. Хотелось свободы. Я делал, что хочу. Она пыталась мне угодить, была такой доброй и нежной. Наши отношения были неискренними. Мы ничего не сделали, чтобы быть вместе. Начались претензии. Она ушла от меня, попросив развод. Я принял это как оскорбление. Я же такой великий.

Юля потом родила. Сейчас она поет в храме. Она мне иногда звонит. Я так и не понимаю, зачем она сейчас это делает. Я ее вспоминаю с большим теплом. Она безусловно ангел в моей жизни. Она старалась сделать так, как я хочу. Но я не поступился своими желаниями», — заявил актер.