«Он лежал нормальный, не истерзанный»: Епифанцев рассказал о смерти отца под поездом

Актер Владимир Епифанцев в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал о своем известном отце, актере Георгии Епифанцеве, который погиб под колесами поезда.

«Отец очень много пил. Причем вместе с моим братом. Он не соглашался на второстепенные роли во МХАТе, поэтому просто однажды ушел из театра». Владимир Епифанцев

Как отметил Епифанцев, отец в тот день своей смерти шел пьяный.

«Проехал один поезд, он перешел, но не заметил другой. Теперь на этом месте нет такого перехода. А раньше, в девяностые годы, таких переходов было много. Там гибли люди постоянно. Сложное место. И трезвые погибали.

Один поезд проезжает, а оптом сразу другой выскакивает. Я помню эти ощущения. Его это коснулось. Может, это не был удар в лоб. Он лежал нормальный, не истерзанный. Я устроил истерику, когда узнал. Часа два ревел, а потом успокоился», — сказал актер.

Актер Георгий Епифанцев, который прославился по роли Прохора Громова в сериале «Угрюм-река», погиб 27 июля 1992 года, переходя железнодорожное полотно в нетрезвом состоянии. Похоронен в Москве на Троекуровском кладбище.

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