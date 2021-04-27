«Павел Припухший»: как выглядело лицо Прилучного на обсуждаемом шоу Урганта

Павел Прилучный накануне стал гостем программы Первого канала «Вечерний Ургант». Поводом послужил новый фильм о подвиге советского летчика «Девятаев», в котором снялся актер. Картина Тимура Бекмамбетова и Сергея Трофимова выходит в широкий прокат 29 апреля.

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Актер рассказал, что ради съемок ему пришлось постигать азы летного дела, это позволило ему выглядеть в кадре максимально убедительно. Кроме того, свободно чувствовать себя в кабине пилота ему помогли компьютерные игры, в которых он участвовал вместе с сыном Тимофеем.

В какой-то момент разговор неожиданно перетек в личное русло. Ивана Урганта заинтересовал необычно хриплый голос знаменитости.

«Я с открытым окном спал сегодня. У меня просто дома кот появился, и он ходит в туалет в той комнате, где я сплю», — оправдался Павел.

Иван Ургант, чтобы решить проблему с животным, посоветовал звезде ставить еду на место, которое кот выбрал для своей уборной.

Отметим, что зрители, просмотревшие эту передачу, заметили и другие изменения в актере. В комментариях на YouTube, где выложили шоу, многие написали о полном лице Прилучного.

«Ну и щеки же он себе наел!», «Пашка с бодуна что ли», «Павел Припухший», «Есть здесь профайлеры, физиогномисты? Просто интересно, что с ним такое?», «Он поправился или просто после жесткого похмелья?», «Товариши, ему после серьезной драки лицо восстанавливали. Чего пристали к человеку. Хорошо хоть изуродованным не остался. И видно, что неуверенно держится Павел, возможно, комплексует перед публикой из-за изменений во внешности» — можно увидеть на официальной страничке программы «Вечерний Ургант» YouTube.

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