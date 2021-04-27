«Девушка могла подумать, что Настя – ведьма»: Епифанцев – о драке, где он заступился за Веденскую

Как отметил актер, его бывшая жена кричала и плакала, поэтому он просто не мог пройти мимо этой истории.

Актер Владимир Епифанцев в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» раскрыл подробности драки в одном из ресторанов Санкт-Петербурга, где он заступился за свою бывшую жену, актрису Анастасию Веденскую.

«Там полиция должна была вмешаться. Я просто после драки немножко помахал руками. Зашел в ресторан и снял обувь. Я с детства люблю босиком ходить. Так чувствую себя увереннее. Занимался единоборствами. Мне Настя позвонила. Кричала, плакала. Я естественно, когда спустился в бар, то внутренне был готов к бою. Думал, что там какая-то возня. Я вбежал в бар и увидел людей. Был готов вступиться. Настя истекала кровью. Там спасать было на самом деле некого. У меня не было злости и ярости к этим людям. Я не знал, что произошло». Владимир Епифанцев

Как отметил актер, в той гостинице, в ресторане которой случился конфликт, он был вместе со своей девушкой. «Настя просто тоже на кинопремьеру приехала. Это популярная гостиница, поэтому она в ней остановилась. Я извинился потом перед девушкой, которую схватил. Хорошо, что я ее не ударил. Настя любит иногда подыграть своему образу. Она в одном фильме сыграла ведьму. Та девушка могла подумать, что Настя действительно ведьма и кинула в нее стакан», — сказал актер.

Напомним, что Анастасия Веденская получила серьезные травмы в результате попадания ей в голову стакана. Она позже обратилась в полицию, написав заявление на обидчицу.

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