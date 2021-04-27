Какую юбку рекомендовала Хромченко женщинам с кривыми ногами и полными щиколотками

Женщины с неидеальными ногами часто отказываются носить юбки. И напрасно, ведь здесь главное — правильно подобрать модель. Эвелина Хромченко на шоу «Модный приговор» рекомендовала таким дамам присмотреться к ретронарядам в стиле нью-лук длиной до середины щиколотки.

«В данном случае мы полностью нивелируем особенность, которую женщины не хотят показывать. Даже если вы не вполне довольны объемом вашей щиколотки, за счет правильно подобранной обуви вы можете нивелировать любые моменты, которые вызывают в вас беспокойство», — заметила ведущая.

Дамам с Х-образными ногами и полноватыми щиколотками она посоветовала примерять с юбкой нью-лук классически туфли-лодочки нейтрального цвета под оттенок кожи. Это сделает щиколотки тоньше и не привлечет к ним внимания. Кроме того, такая обувь визуально удлиняет ноги.

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