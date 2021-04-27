«Столько спекуляций на эту тему»: Лолита и Лобода отреагировали на слова Лорак о Меладзе

Певицы Лолита и Светлана Лобода на гала-ужине Премии Муз-ТВ озвучили свою позицию относительно скандальных высказываний своей коллеги Ани Лорак, которая ранее в программе «Судьба человека» заявила о домогательствах со стороны композитора и продюсера Константина Меладзе. Именно поэтому она перестала с ним сотрудничать.

Как отметила Лолита, в последнее время все стали помешаны на харассменте. Порой ищут его там, где не нужно. Саму ее, как заверила Лолита, никто и никогда не пытался соблазнить ради продвижения по творческой лестнице.

«Знаете, столько спекуляций на эту тему. Многие женщины просто пользуются моментом и хоронят карьеры великих артистов. А я за то, чтобы они все-таки жили. И насколько эти истории правдивы, мы до конца не знаем. Глядя на меня, как вы думаете, мне можно сделать непристойное предложение? Я считаю, что нет». Светлана Лобода

Ранее музыкант Валерий Меладзе нервно отреагировал на вопрос журналистов относительно связи его брата с певицей Ани Лорак. Людей, распространяющих подобные слухи, он назвал негодяями, сообщает «Комсомольская правда».

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