«Какой негодяй это придумал?»: Меладзе высказался после скандальных слов Лорак о его брате

Музыкант Валерий Меладзе на гала-ужине Премии Муз-ТВ нервно отреагировал на вопрос журналистов, что связывало, помимо творчества, его брата Константина и популярную украинскую исполнительницу Ани Лорак. Он поспешил сбежать от прессы.

Ранее звезда в студии программы «Судьба человека на канале «Россия 1» заявила, что их отношения с продюсером Константином Меладзе начали в какой-то момент выходить за рамки творческих. В итоге она прекратила сотрудничество.

«Какой негодяй это придумал? Вы ужасные вопросы задаете, научитесь о чем-то поинтереснее спрашивать! Учитесь, учитесь и еще раз учитесь!» Валерий Меладзе

Напомним, что и Валерий Меладзе, и его брат Константин в свое время бросили своих жен с детьми ради молодых и очень ярких исполнительниц. Валерий, как известно, женат на Альбине Джанабаевой, а Константин счастлив сейчас в браке с Верой Брежневой, сообщает «Комсомольская правда».

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