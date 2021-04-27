«А мама — красивый мопед»: Исхаков похвастался подарками, которые преподнес дочке на день рождения

В семье певицы Полины Гагариной накануне было шумно и весело. Младшая наследница звезды от фотографа Дмитрия Исхакова, Мия, отмечала свой четвертый день рождения. Чтобы устроить малышке сюрприз, бывшие супруги снова воссоединились.

Воздушные шары, игрушки, сладости и много подарков привели именинницу в настоящий восторг. Бывший муж Гагариной не только показал праздничное оформление, но и рассказал, что преподнес малышке на день рождения.

«Теперь у Миюши есть цифровой фотоаппарат и микроскоп. Увлекаемся искусством и наукой! А мама подарила красивый мопед», — похвастался фотограф.

Правда, лицо девочки и мама, и папа по-прежнему скрывают от публики.

Напомним, что Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков развелись в прошлом году. Девочка осталась с мамой, но папа старается часто бывать с ней. А недавно они всей семьей ходили в зоопарк.

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