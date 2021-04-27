«Он борется со своим недугом»: Дробыш рассказал о состоянии Носкова после инсульта

Как отметил продюсер, настроение у музыканта бодрое и боевое.

Продюсер Виктор Дробыш, который является близким другом пережившего несколько лет назад инсульт музыканта Николая Носкова, в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro рассказал о его текущем состоянии.

«У Николая Носкова настроение бодрое, боевое. Он борется со своим недугом и когда-нибудь его все равно победит. И это самое главное». Виктор Дробыш

Как отметил Виктор Дробыш, у певца в ближайшее время состоится сразу несколько выступлений.

«У него планируются концерты в мае-июне и большое выступление в конце года. Для того, чтобы Николай чувствовал себя певцом и зарабатывал какие-то деньги, ему достаточно проводить один-два концерта в месяц», — заметил продюсер.

больше по теме Николай Носков мечтает объехать с гастролями всю страну Об этом заявил друг и продюсер музыканта Виктор Дробыш во время живого концерта Николая Носкова на «Авторадио».

Напомним, что именно Виктор Дробыш помог организовать Николаю Носкову концерт «Живой» через несколько лет после инсульта. Продюсер отмечал, что музыкант полон сил и не может жить без сцены.

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