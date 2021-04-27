«Он борется со своим недугом»: Дробыш рассказал о состоянии Носкова после инсульта

Продюсер Виктор Дробыш, который является близким другом пережившего несколько лет назад инсульт музыканта Николая Носкова, в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro рассказал о его текущем состоянии.
«У Николая Носкова настроение бодрое, боевое. Он борется со своим недугом и когда-нибудь его все равно победит. И это самое главное».
Как отметил Виктор Дробыш, у певца в ближайшее время состоится сразу несколько выступлений.
«У него планируются концерты в мае-июне и большое выступление в конце года. Для того, чтобы Николай чувствовал себя певцом и зарабатывал какие-то деньги, ему достаточно проводить один-два концерта в месяц», — заметил продюсер.
Напомним, что именно Виктор Дробыш помог организовать Николаю Носкову концерт «Живой» через несколько лет после инсульта. Продюсер отмечал, что музыкант полон сил и не может жить без сцены.