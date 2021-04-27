Стоцкая вслед за Асмус умело подчеркнула талию с помощью платья на запах с V-образным вырезом

Александр Васильев на передаче Первого канала «Модный приговор» рассказал о трендовых платьях на запах. По словам ведущего, они хорошо подчеркивают талию. И даже если она не проявлена в фигуре женщины, то такой наряд визуально создаст ее. Историк моды убежден, что такие модели идут практически всем и притягивают к себе взгляды окружающих.

Российские звезды уже оценили преимущества актуального облачения. Анна Семенович отметилась в чернильном платье на запах, Анфиса Чехова – в алом, а Кристина Асмус – в винном.

Анастасия Стоцкая тоже не удержалась от соблазна примерить стильную вещицу и предстала на людях в графитовом платье из шелковой ткани с V-образным вырезом. Про этот материал ранее высказывалась Эвелина Хромченко, которая заметила, что он выглядит роскошно и сейчас очень популярен. Также актуален бархат, парча и гобелен.

Смотрите также